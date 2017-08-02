Доходы William Hill в первой половине 2017 года выросли на 3%

Букмекерская компания William Hill объявила об увеличении доходов в первой половине 2017 года, хотя прибыль до уплаты процентов и налогов была ниже, чем за аналогичный период в 2016 году.

Доходы оператора выросли на 3% — до £ 837,0 млн, а скорректированная операционная прибыль (прибыль до вычета процентов и налогов) снизилась на 1% — до £ 129,5 млн.

Генеральный директор Филип Боукок отметил, что одним из стратегических приоритетов компании является увеличение доли рынка в Великобритании. Чистая прибыль William Hill от онлайн-гемблинга выросла на 8%, а количество активных клиентов — на 7%.