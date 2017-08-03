ФК «Урал»: в сотрудничестве с БК «Леон» нас привлекла серьёзность намерений

Весной 2017 года букмекерская компания «Леон» подписала спонсорское соглашение с клубом РФПЛ «Урал». По условиям контракта екатеринбургская команда выступает в форме с логотипом БК. Коммерческий директор «Урала» Владимир Горев рассказал о деталях партнёрства с БК «Леон».



«В преддверии подписания президентом России поправок в федеральное законодательство о деятельности букмекерских контор, коммерческая служба ФК «Урал» направила письмо БК «Леон» с предложением сотрудничества. Представители букмекерской компании ответили согласием. Переговоры длились на протяжении трёх дней, после чего был подписан контракт. Процесс обсуждения был очень динамичным. Отмечу, что уже на следующий день после подписания документа футболисты «Урала» вышли на поле в форме с логотипами «Леон» в матче против «Зенита» на открытии стадиона в Санкт-Петербурге», — сообщил Горев.



По словам Горева, основными аргументами в пользу «Леона» стало то, что в переговорах с клубом принимали участие первые лица компании, которые все возникающие в процессе обсуждения вопросы решали очень быстро, ни разу не позволив усомниться в своих серьёзных намерениях.



«Как известно, БК «Леон» оперирует в онлайне. Развитие официального сайта «Урала» и страниц клуба в социальных сетях занимают важное место в стратегии маркетингового продвижения ФК, поскольку именно Интернет охватывает наибольшую часть наших болельщиков. Сами болельщики «Урала» всячески приветствуют возможность дополнительного заработка нашим клубом», — отметил Горев.