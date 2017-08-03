Игорная компания 888 Holdings одной из первых начала предлагать свои услуги в Google Play после того, как магазин приложений Android отменил давний запрет на азартные игры и приложения для ставок, информирует Sbcnews.



Как сообщалось ранее, Google этим летом изменил свою политику, позволив любителям ставок скачивать приложения для игры на реальные деньги в магазине Google Play. Запрет существовал с 2013 года.



Теперь на платформе будут доступны 888casino, 777, 888poker, 888sport, Wink Slots и Wink Bingo.