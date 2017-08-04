«Зенит» и «Краснодар» пройдут «Утрехт» и «Црвену Звезду» согласно котировкам

4 августа в Ньоне состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. За выход в групповой этап Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» поборется с «Утрехтом» из Нидерландов, а «Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой».

Букмекеры считают российские клубы фаворитами в данных парах. На проход «Зенита» предлагается ставить за 1.15 (83% вероятности). Шансы «Утрехта» пробиться в групповой этап котируются за 5.50 (см. все коэффициенты).

«Краснодару», если верить котировкам, придётся тяжелее. Проход российского клуба «стоит» 1.47 (65%). На успех «Црвены Звезды» можно ставить за 2.70 (35%).

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. 22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.