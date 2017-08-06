Прогноз Рейнгольда на матч «Зенит» — «Спартак»: красно-белые разорвут питерцев

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Спартак» сильнее за счёт исполнителей. Он выше классом, чем «Зенит». У москвичей больше мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда ещё и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. Как справиться с такой троицей, как Адриано, Промес и Зе Луиш?



Я видел, как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идёт это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар» — небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в Премьер-Лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушёл: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдёт, если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвёт. Если только судья хозяевам не поможет", — цитирует Рейнгольда «Советский спорт».

Букмекеры считают фаворитом матча «Зенит» и предлагают поставить на питерцев за 2.03. Шансы «Спартака» на три очка оценены коэффициентом 3.72. Ничья котируется за 3.78 (см. все коэффициенты на матч).