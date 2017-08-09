Житель Ставропольского края получил 7 лет тюрьмы за ограбление букмекера

В Ставропольском крае поддержано государственное обвинение о разбойном нападении на ППС букмекерской конторы.

«Приговором Будённовского городского суда Гасанов М.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере). В ходе судебного разбирательства установлено, что Гасанов М.К. в период времени с 00 часов 50 минут по 01 час 00 минут 15 июня 2017 года, находясь в помещении букмекерской конторы, предварительно одев на голову шапку с прорезями для глаз и губ, напал на кассира, приставил нож к туловищу кассира. С угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал передать денежные средства, находящиеся в сейфе.

Воспринимая реально угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и опасаясь её осуществления, кассир выполнила все требования и передала ему 340 тысяч рублей. С места совершения преступления Гасанов М.К. с похищенными денежными средствами скрылся, причинив ООО материальный ущерб в крупном размере. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Гасанову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится на сайте прокуратуры Ставропольского края.