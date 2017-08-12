ЦСКА — «Спартак»: статистическое превью матча

12 августа в рамках шестого тура РФПЛ состоится московское дерби — ЦСКА будет принимать «Спартак».

В российской истории команды сыграли друг с другом 60 матчей. 26 раз побеждал ЦСКА, 19 встреч выиграл «Спартак», 15 матчей завершились вничью. Если «армейцы» вновь одержат победу, сыграет коэффициент 2.36 (см. все коэффициенты на матч).

При этом оба матча прошлого чемпионата выиграл «Спартак». Третья подряд победа команды Массимо Карреры котируется за 3.13.

Вничью команды в последний раз играли четыре с половиной года назад — 21 апреля 2013 года встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 2:2. Если сегодня команды разделят очки, сыграет ставка с коэффициентом 3.52.

Лучший бомбардир в дерби из числа действующих футболистов — Дмитрий Комбаров (три гола в ворота ЦСКА). Забитый мяч полузащитника «Спартака» в предстоящем матче котируется за 8.00.

Оба дерби прошлого сезона завершились обменом голами и пробитием тотала. Ставка «обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола» в сегодняшней встрече оценивается коэффициентом 1.95.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и начнётся в 17:30 мск.