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Bwin презентовал рекламное видео от голливудского режиссёра

14 августа 2017, понедельник. 00:15 Ставки

Онлайн-букмекер bwin на своём канале в YouTube представил видео рекламной кампании The Race от режиссёра Нима Нуризаде («Проект X: дорвались», «Ультраамериканцы»).

«90-секундная автомобильная погоня в голливудском стиле, воплощающая в жизнь азарт и действие, присущие bwin», — так охарактеризовали видео в компании.

Директор по маркетингу bwin Адам Льюис сообщил, что ролик станет первой частью трилогии.

Новая маркетинговая кампания букмекера была разработана международным креативным агентством BBH Sport. The Race станет первой крупной кампанией от bwin с тех пор, как букмекер стал частью GVC Holdings в 2016 году.

Осенью 2017 года интерактивные ставки на bwin станут доступны для жителей России. GVC Holdings совместно со структурами предпринимателя Александра Мамута запускает проект bwin.ru.

Bwin запускает рекламную кампанию-блокбастер The Race
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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GVC Holdings bwin
Новости. Ставки
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