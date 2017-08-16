«Селтик» — «Астана»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Селтик» — «Астана». Встреча состоится 16 августа, начало — в 21:45 мск.



Ставка: победа «Селтика» 1:0 за 5.50. (см. все коэффициенты).



«Соперник «Селтика» — крепкая «низовая» команда, которая редко забивает, а на выезде — тем более. «Селтику» будет тяжело с вязкой «Астаной», но на своём поле болельщики помогут шотландцам добиться результата. Думаю, «Селтик» победит, а голов будет мало. Можно поставить на точный счёт — 1:0», — сказал Сэвидж.