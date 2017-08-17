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Авторы ставки $ 880 тыс. на Мейвезера потратят выигрыш на благотворительность

17 августа 2017, четверг. 09:06 Ставки

Стало известно, кто поставил $ 880 тыс. на победу боксёра Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Авторами ставки оказались американские бизнесмены Гевин и Джо Малуфы.

Братья сделали ставку 11 августа в казино South Point Casino в Лас-Вегасе. В случае победы Мейвезера выигрыш составит порядка $ 160 тыс.

Идея ставки пришла в голову Гевину после того, как он посетил открытую тренировку Мейвезера в Лас-Вегасе, сообщает Bloodyelbow.

«Я позвонил своему брату и сказал, что мы должны поставить на Флойда, потому что я не думаю, что он проиграет. Ничего не имею против Конора. Он хорош. Но Мейвезер просто лучше», — объяснил своё решение Гевин.

В случае выигрыша бизнесмены потратят все полученные средства на благотворительность.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдёт по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 млн долларов, американец — 100 млн.

Букмекеры считают фаворитом боя Мейвезера. Коэффициент на победу боксёра из США — 1.20. На Макгрегора предлагается ставить за 5.25 (см. все коэффициенты на бой).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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