Авторы ставки $ 880 тыс. на Мейвезера потратят выигрыш на благотворительность

Стало известно, кто поставил $ 880 тыс. на победу боксёра Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Авторами ставки оказались американские бизнесмены Гевин и Джо Малуфы.

Братья сделали ставку 11 августа в казино South Point Casino в Лас-Вегасе. В случае победы Мейвезера выигрыш составит порядка $ 160 тыс.

Идея ставки пришла в голову Гевину после того, как он посетил открытую тренировку Мейвезера в Лас-Вегасе, сообщает Bloodyelbow.

«Я позвонил своему брату и сказал, что мы должны поставить на Флойда, потому что я не думаю, что он проиграет. Ничего не имею против Конора. Он хорош. Но Мейвезер просто лучше», — объяснил своё решение Гевин.

В случае выигрыша бизнесмены потратят все полученные средства на благотворительность.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдёт по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 млн долларов, американец — 100 млн.



Букмекеры считают фаворитом боя Мейвезера. Коэффициент на победу боксёра из США — 1.20. На Макгрегора предлагается ставить за 5.25 (см. все коэффициенты на бой).