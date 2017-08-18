Букмекеры оценили шансы клубов Бундеслиги не дать «Баварии» стать чемпионом

Букмекерские компании обновили линию на победителя чемпионата Германии по футболу сезона-2017/18, который стартует 18 августа.



Аналитики не сомневаются, что титул снова достанется «Баварии» (1.12). Поставить на то, что Бундеслигу выиграет любой другой клуб, предлагают за 5.70 (17,5%) (см. все коэффициенты).



Вслед за мюнхенцами в списке фаворитов идут дортмундская «Боруссия» (6.00) и «РБ Лейпциг» (12.0). Ниже оцениваются шансы «Хоффенхайма» (36.0), «Байера» (41.0), а также «Боруссии» М и «Шальке» (по 61.0).



С коэффициентом 101.0 можно поставить на «Вердер» или «Герту».