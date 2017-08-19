Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 8.50

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч красно-белых с «Локомотивом» в седьмом туре РФПЛ.

Ставки: победа «Спартака» и обе забьют за 3.94; победа «Спартака» со счётом 2:1 за 8.50 (см. все коэффициенты на матч)

«Ожидаемо вызвали недовольство у болельщиков „Спартака“ результаты команды в матчах с „Зенитом“ и ЦСКА. Перед дерби с „Локомотивом“, думаю, в „Спартаке“ сделают нужные выводы. Учитывая то, что у «Локомотива» есть проблемы с составом, думаю, что спартаковцы сумеют забить. «Локомотив» же даже при том, что травмирован Ари, и впереди, возможно, не всё так хорошо, как хотелось бы, забить тоже сможет. Поэтому поставлю здесь на победу «Спартака» со счётом 2:1», — рассказал Карпин.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17:30 мск.