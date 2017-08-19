Боец ММА из Южной Кореи передумал сдавать бой из-за интереса от UFC

На этой неделе власти Южной Кореи предъявили обвинение бойцу ММА за участие в договорном бою. Банг Тэ Хюна обвинили в получении взятки в размере 100 млн вон ($ 87 950) от посредников в обмен на то, что он сдаст бой на турнире Ultimate Fighting Championship в Южной Корее в 2015 году.

По данным полиции, боец был связан с членами преступной группировки, которые убедили его сдать бой. Эти люди поставили на соперника Банг Тэ Хюна Кунца 2 млрд вон (почти $ 2 млн), а самому бойцу заплатили 100 млн вон за сдачу боя. Он поставил половину этой суммы на Кунца, но вал крупных ставок резко повлиял на коэффициенты и UFC начал спрашивать у корейца о возможной сдаче боя.

Хюн решил драться в полную силу и выиграл бой, после чего получил множество угроз смерти от преступников, которые подтолкнули его к сдаче боя. Опасаясь за свою жизнь, он обратился в полицию Южной Кореи и был вовлечён в расследование инцидента.