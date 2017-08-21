Букмекеры оценили шансы Карреры быть уволенным из «Спартака» в 2017 году

После семи туров РФПЛ московский «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых восемь очков.

На фоне неудачного старта действующего чемпиона аналитики букмекерских контор оценили шансы главного тренера «Спартака» Массимо Карреры быть уволенным до наступления 2018 года.

Если итальянский специалист покинет «Спартак» в 2017 году, сыграет ставка с коэффициентом 5.00 (19% вероятности). Обратный исход котируется за 1.15 (см. коэффициенты на данное событие).

В «Спартак» Каррера пришёл в 2016 году в роли помощника Дмитрия Аленичева. После того как Аленичев подал в отставку, итальянец стал главным тренером команды. В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет стал чемпионом России.