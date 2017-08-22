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Букмекерская контора «Матч ТВ» может получить название «МатчСтавка»

22 августа 2017, вторник. 14:02 Ставки

Телеканал «Матч ТВ» продолжает подготовку к запуску собственной букмекерской конторы. В качестве возможных названий для новой БК рассматриваются варианты «МатчСтавка» и «Match! Stavka», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

«Возможность организации букмекерского сервиса в настоящее время нами изучается, но говорить о каких-либо шагах преждевременно», — сообщил собеседник агентства.

Согласно имеющимся в распоряжении Агентства «Москва» документам «Национальный спортивный телеканал» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «МатчСтавка» и «Match! Stavka». Как следует из документа, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 16, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43 и 45, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом лотерейные билеты и сувениры, заниматься букмекерской деятельностью, организацией казино, а также арендовать помещения и открывать кафе и бары.

«Матч ТВ» планирует открыть собственную букмекерскую контору
Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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