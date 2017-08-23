Две ставки от Робби Сэвиджа на матч квалификации ЛЧ «Ливерпуль» — «Хоффенхайм»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Хоффенхайм». Встреча состоится сегодня, 23 августа, начало — в 21:45 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» 1:0 за 10.0, гол Фирмино за 2.32. (см. все коэффициенты).



«Мерсисайдцы не проигрывают на «Энфилде» в девяти еврокубковых матчах подряд: шесть побед и три ничьих. В Германии «Ливерпуль» победил 2:1, и теперь «Хоффенхайму» придётся идти вперёд большими силами. Быстроногий «Ливерпуль» отлично использует свободное пространство и, думаю, победит», — сказал Сэвидж.