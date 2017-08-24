Сэвидж: «Эвертон» опять выиграет у «Хайдука», голов будет много

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Хайдук» — «Эвертон». Встреча состоится 24 августа, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Эвертона» и обе забьют за 4.00 (см. все коэффициенты).



«В первом матче «Эвертон» добился комфортной победы со счётом 2:0. Во-первых, «Хайдуку» теперь придётся атаковать большими силами. Во-вторых, «ириски» будут экспериментировать с составом, потому что на носу матч АПЛ. Всё это затрудняет прогноз, но мне кажется, что «Эвертон» победит в результативном матче», — сказал Сэвидж.