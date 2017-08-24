Букмекеры: ЦСКА и «Спартак» не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

24 августа в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2017/18. Московский «Спартак» на данном этапе сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».

Аналитики букмекерских контор оценивают шансы красно-белых на выход из группы коэффициентом 3.70 (28 % вероятности). Куда более ожидаем, судя по котировкам, невыход чемпиона России из группы (1.28).

Столь же невысоки, по мнению экспертов, шансы московского ЦСКА. «Армейцам» на групповом этапе предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой». Выход ЦСКА из группы котируется за 4.00 (24 %), невыход — за 1.25.

При этом коэффициент на победу «армейцев» в турнире несколько ниже, чем у «Спартака» — 200.00 против 300.00 (см. все коэффициенты на турнир).

