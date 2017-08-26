Согласно котировкам волейболисты сборной России победят Словению на ЧЕ-2017

Сегодня, 26 августа, в Кракове в матче ЧЕ-2017 по волейболу сыграют сборные России и Словении. Начало игры — в 18:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Словении за 5.20. Шансы России оценены в 1.17. (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, сборной России для победы хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 1.37, а на победу Словении с форой "+1,5 сета" — 3.00.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят сухую победу сборной России (2.38). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.24.