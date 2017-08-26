«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 26 августа, начало — в 17:00 мск.



Ставка: «Вест Хэм» победит 2:1 за 11.00 (см. все коэффициенты).



«В первых матч «Ньюкасл» показал крайне посредственный футбол. У «сорок» большие проблемы с составом, а Бенитес почти каждый день говорит, что команде нужно усиление. «Вест Хэм» же в прошлом туре в меньшинстве едва не отобрал очки у «Саутгемптона» и выглядит как-то посолиднее. Думаю, голов будет достаточно и «молотобойцы» победят», — сказал Сэвидж.