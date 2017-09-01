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Эксперты: сборная Германии уверенно победит Чехию в квалификации ЧМ-2018

1 сентября 2017, пятница. 14:15 Ставки

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Чехии и Германии. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Чехии за 8.30. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 1.44. Поставить на ничью можно за 4.76.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.79, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Коэффициент на гол Тимо Вернера — 2.00, следом идут Марио Гомес, Ларс Штиндль и Томас Мюллер (по 2.20).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Чехии — Футбол коэффициенты
Новости. Ставки
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