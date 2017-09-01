Эксперты: сборная Германии уверенно победит Чехию в квалификации ЧМ-2018

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Чехии и Германии. Начало — в 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Чехии за 8.30. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 1.44. Поставить на ничью можно за 4.76.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.79, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Коэффициент на гол Тимо Вернера — 2.00, следом идут Марио Гомес, Ларс Штиндль и Томас Мюллер (по 2.20).