Прогноз Тарпищева на матч Шарапова — Севастова: первый сет будет упорным

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал прогноз на матч четвёртого круга US Open Мария Шарапова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия).

Ставка: тотал первого сета больше 8,5 гейма за 1.36 (см. все коэффициенты на матч)

«Россиянка действует на этом турнире в одном стиле. В матче с Софьей Кенин Маша по скорости полёта мяча, по интенсивности игры имела большой запас преимущества над соперницей. Да и чисто выигранных очков у Шараповой больше. В целом матч для неё складывался легко до середины первого сета. Просто Маша перестала попадать первым мячом. Она в первом сете продемонстрировала процент первой подачи около 55, сделала четыре двойных ошибки. Считайте, что она играла в каждом гейме на своей подаче с форой в одно очко.



Такие же провалы мы видели и в первом, и во втором раунде. Радует, что с Кенин период «проседания» был намного короче, чем в предыдущих встречах. Во втором сете Маша попадала как надо, да и Софья не смогла выдержать интенсивность игры и в концовке физически уже не дорабатывала. Честно говоря, волнения, что Маша не пройдёт Кенин, у меня не было.



По идее Мария и Анастасию Севастову должна обыгрывать. Но уже не так легко, как Софью, так как будущая соперница намного стабильнее американки во всех линиях. Ей нечего терять. По-моему, Шарапова ещё ни разу не играла против латышки, и россиянке понадобится время для того, чтобы подстроиться под оппонента.



У меня нет сомнений, что в розыгрышах Мария будет превосходить Анастасию. Беспокоит лишь процент первой подачи. С каждым разом Маша играет всё лучше, и радует, что нет в её игре явных, длительных провалов.



С другой стороны, Маша очень неровно начинает поединок. Проблемы возникли и с Тимеей Бабош, и с Софьей Кенин. Сложно угадать, как Мария поведёт себя в предстоящем матче, поэтому рискну предположить, что поначалу встреча для неё будет складываться непросто, и рекомендую заключить пари на то, что в первом сете будет сыграно больше 8,5 гейма», — приводит слова Тарпищева сайт БК «Лига Ставок».

Встреча Шараповой и Севастовой состоится 3 сентября и начнётся ориентировочно в 20:00 по московскому времени.

