Ladbrokes Coral стала лидером по числу подарков членам британского парламента

Игорная компания Ladbrokes Coral Group стала лидером по числу подарков членам британского парламента в период с начала 2016 года по июль этого года.



Согласно списку, обнародованному правительством, Ladbrokes Coral предоставил 15 подарков, оставив британскую коммерческую телекомпанию ITV на втором месте с восемью подарками.



Выданные Ladbrokes Coral подарки включали в себя поездки на крупные соревнования по скачкам в Аскоте, Челтенхэме и Донкастере, а также билеты на Суперкубок Англии по футболу.



Британские парламентарии обязаны по закону регистрировать любой подарок по цене свыше 400 фунтов стерлингов.