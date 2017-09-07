После вылета Федерера букмекеры не сомневаются в победе Надаля на US Open

Аналитики букмекерских контор оценили шансы теннисистов на Открытом чемпионате США накануне мужских полуфиналов в одиночном разряде.

Безусловным фаворитом турнира после вылета Роджера Федерера является Рафаэль Надаль. Поставить на трофей испанца предлагается за 1.48 (см. все коэффициенты).

Вторым идёт соперник Надаля по полуфиналу аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (3.80).

Полуфиналисты из другой части сетки котируются ниже. Победа представителя ЮАР Кевина Андерсона оценивается коэффициентом 6.80, а испанца Пабло Карреньо-Бусты — 14.50.

Мужские полуфиналы состоится 8-9 сентября.