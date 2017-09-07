Кополовец: ощущение, что футболисты сборной Украины играют на букмекеров

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец предположил, что в матче квалификации ЧМ-2018 против Исландии футболисты сборной Украины осознанно играли в пользу букмекеров.



«Впечатления от матча с Исландией? Да никакие впечатления. Первый тайм – контролируем игру. Второй тайм – полностью всё отдали. У меня такое ощущение, что кто-то играет в ставки на букмекерскую контору. Не хочу никого обижать, но не может команда так играть, когда во втором тайме два паса не связываются вместе. Когда один соперник обыгрывает по 2-3 наших. Не знаю, с чем это связано.



Шевченко в харьковском матче кричал, руками размахивал, а здесь, в Исландии, просто стоял – никаких подсказок. Исландцы – участники четвертьфинала Евро-2016. Команда неплохая, сильная. Но, ребята, вы полностью контролировали первый тайм. Что произошло потом? Вот просто впечатление, что играли на контору. Исландцы забили два, а могли все четыре забить», — цитирует Кополовеца «Футбол 24».

Матч Исландия — Украина состоялся 5 сентября и завершился победой скандинавской сборной со счётом 2:0.

