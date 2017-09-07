Доходы от онлайн-гемблинга в Бельгии превысили треть от общего объёма рынка

Бельгийская комиссия по азартным играм (BGC) опубликовала годовой отчет за 2016 год, который содержит финансовую информацию о лицензиаторах за 2015 год. Задержка в сроках связана с медленным темпом сбора индивидуальной статистики большинства операторов.



Согласно этим данным, доходы от азартных игр в Бельгии в 2015 году составили € 622 млн, что на 17% выше, чем в 2014 году. Общий доход в Интернете составил € 211,3 млн, то есть чуть более одной трети от общего объёма рынка.

Операторы наземных казино сообщили о доходах в размере € 102,3 млн, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При этом доход от онлайн-казино вырос на 41,2% до € 78,6 млн.