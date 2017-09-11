«Вест Хэм» — «Хаддерсфилд Таун»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Встреча состоится 11 сентября, начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Вест Хэм» победит 1:0 за 7.50 (см. все коэффициенты).



«Вест Хэм» начал с трёх поражений подряд, и игроки говорят, что будут биться за Билича. Поверю им. Домашние трибуны должны помочь победить крепкого новичка АПЛ. Думаю, голов будет немного, но «молотобойцы» дожмут соперника», — сказал Сэвидж.