Букмекеры считают «Локомотив» аутсайдером матча Лиги Европы с «Копенгагеном»

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» — «Локомотив», который пройдёт 14 сентября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом «Копенгаген» и предлагают поставить на хозяев за 2.38. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 3.30. Поставить на ничью можно за 3.28 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.01. Самые вероятные авторы голов — Мартин Пушич (3.20) и Андрия Павлович (3.26).