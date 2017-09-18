Betmaster запустила кампанию для привлечения дополнительных средств

Интернет-оператор ставок Betmaster запустил кампанию под названием ICO в попытке привлечь дополнительные средства.



Компания намерена использовать финансы для поддержки нового спектра функций, а также для реализации планов по расширению бизнеса.



Участники кампании ICO, которая была анонсирована 6 сентября, могут приобрести токены-акций BETM. В рамках ICO Betmaster выпустит до 200 млн токенов BETM, цена каждого из них зафиксирована на уровне 1 доллар США, а первые участники кампании получат специальные бонусы.