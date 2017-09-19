Исследование: проблема азартных игр в Германии находится на спаде

По данным нового исследования, проблема азартных игр в Германии находится на спаде.

18 сентября был опубликован «Отчёт о наркотиках и прочих зависимостях — 2017». В отчете в основном рассматриваются интоксиканты, но есть раздел из пяти страниц, который напрямую касается проблем с азартными играми.



Авторы опросили около 11 500 респондентов, из которых 37,3% столкнулись с тем, что занимались какой-либо формой азартной деятельности хотя бы один раз за предыдущие 12 месяцев. Это меньше, чем 40,2% в прошлом отчёте, и значительно ниже, чем 55%, которые ответили «да» на этот вопрос в 2007 году.



Тем, кто признался, что играл в азартные игры, были заданы 20 вопросов, касающихся гемблинга. Ответов «да» на три или четыре из этих вопросов респонденту было достаточно, чтобы заработать статус «проблемного игрока», а утвердительный ответ на пять вопросов и более приводил к более серьёзному обозначению «патологического игрока».



Вывод отчёта об азартных играх в 2017 году (который фактически охватывает ответы, представленные в 2015 году) заключается в том, что 0,42% респондентов были классифицированы как проблемные игроки, а еще 0,37% считаются патологическими игроками. Эти цифры значительно сократились с 0,69% и 0,82% соответственно в отчёте за 2013 год.