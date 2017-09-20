Прогноз Карпина на матч «Кубань» — «Спартак»: красно-белые одержат победу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России «Кубань» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.71 (см. все коэффициенты на матч).

«Нет смысла говорить о разнице в классе или сравнении силы клубов. Понятно, что команды разного уровня. «Кубань» не лучшим образом выглядит и в ФНЛ, поэтому всё в матче будет зависеть только от отношения «Спартака» к этой игре. По всем показателям спартаковцы лучше и должны выигрывать. Поставлю на победу «Спартака», но не думаю, что им удастся разгромить «Кубань», — считает Карпин.

Матч «Кубань» — «Спартак» состоится 20 сентября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.