Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Болгарию в матче ЧЕ-2017

25 сентября в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу сыграют женские сборные России и Болгарии. Начало игры — в 14:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Болгарии за 4.08. Шансы России оценены в 1.27 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 1.58, а на победу Болгарии с форой "+1,5 сета" — 2.32.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Болгарии в трёх партиях (2.88). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.24, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 5.00.