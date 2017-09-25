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Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Болгарию в матче ЧЕ-2017

25 сентября 2017, понедельник. 09:00 Ставки

25 сентября в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу сыграют женские сборные России и Болгарии. Начало игры — в 14:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Болгарии за 4.08. Шансы России оценены в 1.27 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 1.58, а на победу Болгарии с форой "+1,5 сета" — 2.32.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Болгарии в трёх партиях (2.88). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.24, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 5.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная Болгарии — Волейбол Женская сборная России - Волейбол коэффициенты
Новости. Ставки
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