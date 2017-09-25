Халеп разгромит Касаткину на турнире в Ухане, считают аналитики

26 сентября в матче второго круга турнира женского одиночного разряда в Ухане встретятся россиянка Дарья Касаткина и румынка Симона Халеп. Начало встречи — в 10:30 мск.



Согласно котировкам у россиянки низкие шансы на успех в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 3.12. Победа с форой "+3,5" гейма — 2.07 (см. все коэффициенты на матч).



Если Симона Халеп сумеет победить Касаткину, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что румынка сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.75.