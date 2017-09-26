«Боруссия» Д — «Реал»: две ставки от Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал», который состоится 26 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставки: ТБ (3,5) за 1.97, «Реал» победит и обе забьют за 3.05. (см. все коэффициенты на матч).



«Сумасшедшая пара «Боруссия» — «Реал». В этой группе в первом туре мадридцы одержали победу, а «Боруссия» в свою очередь проиграла на «Уэмбли» «Тоттенхэму». В этой группе, конечно же, есть поставщик очков. Это кипрский АПОЭЛ. Хотя и они, возможно, какие-то очки зацепят. Но в матче именно остальной тройки будет определяться, кто же те два счастливчика, который выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.



«Боруссия» очень ярко начала этот сезон с новым тренером Петером Бошем. Много команда забивает и практически не пропускает. Только вот в последней игре с гладбахской «Боруссией» Дортмунд пропустил свой первый мяч в чемпионате. А это был уже шестой тур. При этом очень ярко и изобретательно команда играет в атаке. К месту сразу же пришёлся Андрей Ярмоленко, который выглядит очень убедительно.



«Реал» где-то очков недобрал. Счёт 2:1 в последнем матче с «Алавесом» не должен вводить в заблуждение. «Реал» много моментов не использовал, попал несколько раз в штангу. Иско прекрасный момент не реализовал, и у Рамоса был шанс при счёте 2:1. И Роналду очень старательно выглядел. Какая-то компенсация за упущенные моменты в матче с «Бетисом», к сожалению, не пришла.



Здесь ситуация следующая. Когда большой матч, и всё расхваливают соперника, «Реал» концентрируется и очень серьёзно к нему относится. Матч с «Реалом Сосьедад» на «Аноэте» — тому подтверждение. «Реал» приехал и даже без нескольких ведущих игроков спокойненько «Сосьедад» обыграл. Думаю, что «Реал» посильнее и дортмундской «Боруссии», как бы она ни была хороша в этом сезоне. Голы напрашиваются. И те, и другие имеют хорошие группы атаки. Можно сыграть вариант — «тотал больше 3,5 мяча» за неплохой коэффициент 1,97.



Плюс к тому, мне кажется, что «Реал» помощнее, поструктурнее, и он на такие игры всегда настраивается как надо. Думаю, «Реал» выиграет в Дортмунде, но пропустит. За 3,05 предлагаю сыграть «Реал Мадрид» победит и обе забьют», — выразил свое мнение Генич.