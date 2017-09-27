На ФК «Зенит» и «Локомотив» поданы жалобы из-за контрактов с БК 1xbet

Федеральная антимонопольная служба России приняла к рассмотрению заявления о нарушении законодательства о рекламе букмекерских контор в отношении клубов РФПЛ «Зенита» и «Локомотива».



В редакцию «Чемпионата» поступили копии заявлений, подготовленные учредителем юридической компании «Защита» Романом Лалаяном. В документах говорится о том, что БК 1xbet, заключившая спонсорские соглашения с «Зенитом» и «Локомотивом», не имеет лицензий ФНС России, а потому не имеет права рекламироваться на территории РФ. Сайт этой букмекерской компании заблокирован в России по решению Роскомнадзора.



Таким образом, «Зенит» и «Локомотив» нарушают статьи федеральных законов «О Рекламе» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации», рекламируя иностранную букмекерскую контору, не имеющую лицензии ФНС.



ФК «Локомотив» объявил о подписании спонсорского соглашения с БК 1xbet в июле 2017 года. В московском клубе сообщили, что «1xbet подготовил для болельщиков команды специальные условия и уникальные ставки на игры «Локо». «Зенит» подписал трёхлетнее соглашение с 1xbet в сентябре. По условиям договора на стадионе «Санкт-Петербург» будет сделана специальная трибуна под брендом букмекера.