Правительство Кипра отложило принятие новой нормативной базы для онлайн-ставок

Правительство Кипра застопорило запланированное принятие новой нормативной базы для онлайн-ставок.



Трёхмесячный период, зарезервированный для рассмотрения вопроса о том, может ли законопроект нарушить правила Евросоюза, должен был истечь сегодня, но был продлён до декабря.



Закон о ставках для государств-членов ЕС от 2017 года был представлен 28 июня и содержал два изменённых закона, направленных на устранение нескольких ранее совершённых нарушений, в том числе в отношении обязательств местных регуляторов касательно чёрных списков и блокировок сайтов.



В соответствии с проектом лицензированные букмекеры будут платить налог в размере 10% от чистой прибыли, получаемой от игроков в стране, плюс дополнительный сбор в размере 1% от чистой прибыли для помощи зависимым от азартных игр и 2% для поддержки спортивных организаций в стране.

Как Кипр готовится к выдаче букмекерских онлайн-лицензий 3 октября Игорный регулятор Кипра начнёт выдавать букмекерам онлайн-лицензии. О нюансах предстоящего процесса - в рассказе эксперта.