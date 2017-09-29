Lottomatica обогнала PokerStars на рынке онлайн-казино Италии

Игорная компания Lottomatica в августе повысила свою долю на рынке онлайн-казино Италии до 9,1% и обогнала PokerStars, согласно данным консультационной фирмы Ficom Leisure.



Разрыв между давним лидером по ставкам на спорт Bet365 и Planetwin365 также продолжил сокращаться и составил 1,7%, хотя ещё в июне было 12,3%.



Общий доход (GGR), произведённый всеми операторами на регулируемом рынке в августе, увеличился на € 1,17 млн и достиг отметки € 96,96 млн. При этом на долю казино приходится 46,2% от общей суммы.