«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 30 сентября, начало — в 19:30 мск.



Ставка: «Челси» победит 2:1 за 9.50. (см. все коэффициенты).



«У хозяев в порядке Мората: 6 матчей в АПЛ — шесть голов. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне проиграл синим оба матча, а теперь остался без Агуэро. Мне очень понравился «Челси» в игре с «Атлетико», думаю, на своём поле они фавориты — ставлю на хозяев», — сказал Сэвидж.