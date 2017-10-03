Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.96 (см. все коэффициенты на матч)

«Спартак» вырвал победу в овертайме в Братиславе. Возвращение из Словакии в плане функционального состояния получится для команды Епанчинцева непростым. «Витязь» в свою очередь отдыхал на пару дней дольше, чем «Спартак». У Валерия Белова было время, чтобы на тренировках исправить те ошибки, которые были в матчах с «Торпедо» и «Слованом». Тот факт, что «Витязь» играет дома, скажется на результате», — считает Ерыкалов.

Матч «Витязь» — «Спартак» состоится 3 октября в Подольске. Начало — в 19:30 мск.