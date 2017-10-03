До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Ассоциация местного самоуправления Британии поддержала ограничение рекламы БК

3 октября 2017, вторник. 15:30 Ставки

Ассоциация местного самоуправления (LGA), образованная из муниципальных советов Великобритании, заявила, что реклама букмекерских компаний требует «больших ограничений», чтобы свести к минимуму риск развития проблем, связанных с азартными играми у молодых людей.

В заявлении на своём сайте LGA цитирует исследование, в котором говорится, что почти каждый девятый ребёнок в возрасте 11-15 лет «следит» за рекламой букмекеров в социальных сетях, добавив, что второй по величине уровень проблемных азартных игр приходится на возрастную категорию 16-24 года.

LGA также выделила данные Ofcom, британского регулятора телевещания, которые показывают, что количество рекламы азартных игр выросло на 5000% в период между 2007 годом — когда букмекерам впервые разрешили заказывать рекламу на телевидении — и 2012 годом.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
3 октября 2017, вторник
15:30 Ассоциация местного самоуправления Британии поддержала ограничение рекламы БК
13:50 «Матч ТВ»: запуск нашего букмекера намечен на начало 2018 года
13:19 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак»
12:45 Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» мог быть договорным
11:45 Согласно котировкам, «Витязь» выиграет у «Спартака» в матче КХЛ
10:00 Исследование: 3,6% жителей Японии подозреваются в зависимости от азартных игр
2 октября 2017, понедельник
22:21 Шарапова выиграет у Макаровой на турнире в Пекине, убеждены эксперты
21:42 Букмекеры уверены, что «Барселона» будет выступать в чемпионате Франции
20:01 В продажу поступила книга Эдварда Торпа «Обыграй дилера»
16:27 «Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ»
15:03 Доходы от азартных игр в Неваде в августе составили $ 989,5 млн
13:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Локомотив» в матче КХЛ
11:30 Объем рынка азартных игр США в случае легализации ставок превысит $ 6 млрд
10:30 Букмекеры оценили шансы Шараповой выиграть турнир в Пекине
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь»
08:00 Ничья с «Анжи» не помешает «Зениту» стать чемпионом, считают букмекеры
1 октября 2017, воскресенье
17:25 Букмекер: 95% ставок в матче «Анжи» — «Зенит» сделано на победу питерцев
17:01 Прогноз Генича на матч «Реал Мадрид» — «Эспаньол»
15:45 Эксперты: «Реал» разгромит «Эспаньол», Роналду обязательно забьёт
14:00 Букмекеры оценили шансы «Зенита» выиграть у «Анжи» в Каспийске
12:30 Робби Сэвидж: «Ливерпуль» хорош в октябре, «Ньюкаслу» придётся несладко
10:45 Согласно котировкам, ЦСКА не оставит шансов «Торпедо» в матче КХЛ
09:00 Аналитики оценили шансы «Уфы» отобрать очки у ЦСКА в Москве
30 сентября 2017, суббота
23:31 Аналитики: Гран-при Малайзии выиграет Хэмилтон, Феттель не попадёт на подиум
22:00 «Локомотив» — «Динамо»: в московском дерби эксперты ждут победы хозяев
20:36 Букмекеры назвали имя преемника Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»
17:40 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Урал»: красно-белые пропустят, но победят
16:00 Работники Ladbrokes позволили лудоману брать кредиты и проигрывать их в FOBT
15:30 В матче «Челси» — «Манчестер Сити» букмекеры не определились с фаворитом
14:30 «Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.50
12:45 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Урал» после игры с «Ливерпулем»
11:00 Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ
10:00 Букмекеры оценили шансы Слуцкого прервать серию «Халла» из пяти матчей без побед
29 сентября 2017, пятница
23:13 Шарапова выиграет у Севастовой на турнире в Пекине, убеждены эксперты
18:30 Lottomatica обогнала PokerStars на рынке онлайн-казино Италии
17:00 Правительство Кипра отложило принятие новой нормативной базы для онлайн-ставок
16:33 Прогноз Градиленко на матч «Арсенал» – «Краснодар»: забьют обе, победят «быки»
15:18 Власти Уругвая наложили запрет на онлайн-казино и покерные сайты
14:58 BWIN стал главным спонсором показа Бундеслиги на канале Eurosport
11:45 Эксперты: волейболистки сборной России победят Турцию в 1/4 финала ЧЕ-2017
10:00 Согласно котировкам, «Краснодар» выиграет в Туле у «Арсенала»
28 сентября 2017, четверг
21:05 Мадридский «Реал» начал сотрудничать с букмекером Betcart
20:00 В Дании забеспокоились из-за вовлечения детей в игорный бизнес через скинбеттинг
19:56 Прогноз Арустамяна на матч «Локомотив» — «Фастав»: сухая победа команды Сёмина
18:05 Букмекер К8 стал спонсором лидера Чемпионшипа
Все новости RSS
Партнерский контент