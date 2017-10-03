Ассоциация местного самоуправления Британии поддержала ограничение рекламы БК

Ассоциация местного самоуправления (LGA), образованная из муниципальных советов Великобритании, заявила, что реклама букмекерских компаний требует «больших ограничений», чтобы свести к минимуму риск развития проблем, связанных с азартными играми у молодых людей.



В заявлении на своём сайте LGA цитирует исследование, в котором говорится, что почти каждый девятый ребёнок в возрасте 11-15 лет «следит» за рекламой букмекеров в социальных сетях, добавив, что второй по величине уровень проблемных азартных игр приходится на возрастную категорию 16-24 года.



LGA также выделила данные Ofcom, британского регулятора телевещания, которые показывают, что количество рекламы азартных игр выросло на 5000% в период между 2007 годом — когда букмекерам впервые разрешили заказывать рекламу на телевидении — и 2012 годом.