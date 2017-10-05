Цена акций 888 Holdings упала на 6% после продажи доли в бизнесе

Оператор азартных игр 888 Holdings зафиксировал резкое падение цен на свои акции, после того как семья Шейкедов продала все принадлежавшие ей 13% акций компании.



Группа Sinitus, которая представляет семью основателя 888 Аарона Шейкеда, продала свою долю в бизнесе за 112 млн фунтов (126 млн евро). Sinitus продал чуть менее 46,3 млн акций в 888.



После объявления Sinitus о сделке цена акций 888 упала на 6%. В прошлом месяце 888 объявила о доналоговых убытках в первой половине 2017 года, несмотря на 9%-ный скачок доходов.

888 Holdings понёс убытки из-за «исключительных затрат» на $ 50 млн