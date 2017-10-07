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Робби Сэвидж: сборная Франции победит Болгарию, голов будет много

7 октября 2017, суббота. 13:00 Ставки

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Болгария — Франция, который состоится 7 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставка: победа Франции и ТБ 2,5 гола за 4.00. (см. все коэффициенты).

«Вроде бы, Франция сильнее, но Болгария на своём поле уже хлопнула Нидерланды и Швецию, так что не всё так просто. Болгарию устроит только победа, да и Франции очки лучше не терять — Швеция совсем близко. Думаю, нас ждёт упорный матч, в котором будет достаточно голов. А победит Франция", — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Болгарии - Футбол Сборная Франции — Футбол Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
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