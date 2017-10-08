Бывший полузащитник «Челси» Клиффорд отстранён от футбола на 6 месяцев за ставки

Бывший полузащитник «Челси» Конор Клиффорд, ныне выступающий за «Дандолк», отстранен от футбола на шесть месяцев за ставки.

26-летний Клиффорд был также оштрафован на 600 фунтов стерлингов, признав себя виновным в 112 нарушениях правила E8 кодекса футбольной ассоциации Англии. Все ставки были совершены в Великобритании.



В отличие от Ирландии, профессиональным игрокам в Великобритании запрещается делать ставки на любые футбольные матчи по всему миру.

Клиффорд присоединился к действующим чемпионам Ирландии в начале этого сезона, проведя десять лет в Англии. Он принадлежал «Челси» с 2009 по 2013 год, но за первую команду так и не сыграл.