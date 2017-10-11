Верховный суд США может легализовать ставки на спорт в 32 штатах страны, если примет позицию штата Нью-Джерси, предлагающего отменить федеральный запрет на ставки.

В случае принятия позиции Нью-Джерси ставки в течение нескольких лет могут появиться в 32 штатах. Все 50 штатов не смогут предложить жителям ставки в ближайшем будущем из-за серьёзной оппозиции в некоторых административно-политических единицах по игорному вопросу, а также жестких местных законов.

Различные спортивные организации выступают против легализации спортивных ставок, так как этот шаг может поставить под угрозу целостность спорта.