В Италии сменился лидер рынка онлайн-ставок на спорт

В Италии появился новый лидер рынка онлайн-ставок на спорт: Planetwin365 обошёл Bet365, лидировавшего в сегменте несколько лет.



Цифры, опубликованные итальянским сайтом Agimeg, свидетельствуют о том, что австралийский бренд Planetwin365 группы SKS365 захватил 14,9% рынка онлайн-ставок на рынке Италии в сентябре, затмив многолетнего лидера Bet365, который оказался на втором месте с 13%.



Весной Bet365 обошёл Eurobet и занял второе место на рынке итальянских онлайн-ставок, а теперь поднялся на вершину. Eurobet занял третье место в сентябре с долей 9,85%, опередив Snaitech (9,44%) и SISAL (8%).