Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Лада» — «Йокерит»

Журналист «Чемпионата» Павел Панышев сделал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги «Лада» — «Йокерит».

Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 1.53 (см. все коэффициенты на матч)

«Тольяттинцы могут попасть в плей-офф только благодаря какому-то чуду. У команды Артиса Аболса почти не пустует лазарет, игра не идёт, не хватает мастерства. Не видно, за счёт чего «Лада» собирается решать накопившиеся проблемы. Но складывается ощущение, что нынешнее руководство «автозаводцев» всё устраивает. В свою очередь «Йокерит» установил клубный рекорд, выиграв 12 матчей подряд. Команда Юкки Ялонена выглядит прилично, она уверенно идёт в числе лидеров регулярного чемпионата. В этом сезоне «шуты» могут побороться за самые высокие места. Здесь фаворит очевиден. Я думаю, что «Йокерит» увезёт победу из Тольятти. Возможно, в очередной раз забьёт молодой Толванен, которому пророчат звёздное будущее», — считает Панышев.

Матч «Лада» — «Йокерит» состоится 12 октября в Тольятти. Начало — в 18:00 мск.