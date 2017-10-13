12BET стала партнёром Гран-при и чемпионата мира по тхэквондо

Букмекерская компания 12BET стала официальным партнёром Гран-при по тхэквондо и чемпионата мира по тхэквондо (19-22 октября).



Партнёрство между GB Taekwondo и 12BET было организовано Sports Collective, британским агентством по спортивному маркетингу.



12BET уже спонсирует чемпионат мира по бадминтону. Оператор также будет спонсировать Кубок мира по настольному теннису в 2018 году.



12BET получит права на рекламу в Великобритании от BBC Sport, который будет транслировать мероприятие на всех своих платформах. Турниры будут транслироваться по всему миру, в том числе по всей Европе и Азии.