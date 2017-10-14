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Прогноз Розанова на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставлю на гостей с нулём

14 октября 2017, суббота. 13:13 Ставки

Спортивный телекомментатор Юрий Розанов сделал прогноз на центральный матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой «0» за 1.83 (см. все коэффициенты на матч)

«Вообще-то „Ливерпуль“ сильно играет с теми, кто равен или близок по статусу и силе. Однако проигрыш „Ман Сити“ намекнул: «А может, это не навсегда?». Дальше: после приезда из сборных любой команде требуется время, чтоб подогнать под один знаменатель кондиции игроков. Проведя больше недели в различных странах, тренируясь не вместе, а порознь, игроки просто физически находятся в разном состоянии. Это факт, и в этом никто не виноват.

«Ливерпулю» нужно, чтоб физика была топовая, его игра больше, чем игра «Манчестера», зависит от двигательной активности всех игроков. А тут ещё выбыл едва ли не главный «кипятильник» игры «красных» — Садио Мане. Да ещё и «Энфилд» погонит играть только на победу. Откровенно говоря, я думаю, что «МЮ» победит. Оборона у них крепче, скамейка длинней. А топовую игру «Ливерпулю» сейчас вроде бы взять неоткуда. Но ставка на гостевую победу в таких играх всё же слишком обязывающая. И с нулём платят неплохо. Вот на этом и остановимся», — приводит слова Розанова сайт БК «Винлайн».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 14 октября на стадионе «Энфилд». Начало — в 14:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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