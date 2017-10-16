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Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА

16 октября 2017, понедельник. 13:50 Ставки

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на матч КХЛ между челябинским «Трактором» и московским ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.60 (см. все коэффициенты на матч)

«Как и в матче «Авангард» — «Адмирал», у команды гостей много игроков, родившихся в городе, где пройдёт игра. В случае с «Адмиралом» омичи приехали домой, а в данном случае челябинцы вернулись в родной город. Таковых в составе ЦСКА шесть человек. Интересно, попадёт ли в состав Бурдасов после того, как Никитин его вернул. Антон не набрал очков и заработал «-1». Полагаю, что ему всё-таки дадут шанс проявить себя на знакомой «Арене Трактор». Надо сказать, что Никитину придётся противостоять команде, которая в последних матчах мало забивает, но и мало пропускает. Гатиятулин нащупал тот баланс, который был у его команды в прошлом году. Не думаю, что это будет зрелищная игра, но ЦСКА должен будет додавить «Трактор». Для челябинцев это поражение будет чувствительным в том плане, что большой вклад в него внесут собственные воспитанники», — считает Ерыкалов.

Матч «Трактор» — ЦСКА состоится 16 октября на «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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