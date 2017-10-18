«Ювентус» заключил региональное спонсорское соглашение с азиатским букмекером

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заключил региональное спонсорское соглашение с азиатской игорной фирмой F66.com.



Трёхлетняя сделка будет рассчитана до 2020 года. По условиям соглашения F66.com сможет использовать бренд клуба из Турина для продвижения своих услуг в Азии, за исключением Китая, Вьетнама и Таиланда.

Оператор также подтвердил, что организует специальные акции исключительно для азиатской общественности, один из таких примеров — «Fly with the Team», которая даст победителям возможность отправиться на матч «Ювентуса».